БЮТ наполягає, що вибори до Тернопільської облради незаконні

Блок Юлії Тимошенко заявляє, що вибори до Тернопільської облради є незаконними, оскільки Конституційний Суд не скасував постанову Верховної Ради від 3 березня 2009 року, яким вона відмінила своє рішення про призначення позачергових виборів до Тернопільської облради.

Як зауважив народний депутат від БЮТ, керівник підкомітету з питань виборчого законодавства і об’єднань громадян комітету держбудівництва та місцевого самоврядування Верховної Ради України Сергій ПОДГОРНИЙ, постанова від 3 березня була підписана головою ВР, оприлюднена і вона діє. “Ніхто цю постанову не скасував. Вона може комусь подобатися, комусь – не подобатися, але постанова діє. Тому жодних виборів в Тернопільській облраді бути не може. Якби постанову скасував Конституційний Суд – немає проблем. Але крапка не була поставлена. І закликати не виконувати постанову Верховної Ради – це є край цинізму”, – сказав С.ПОДГОРНИЙ.

Він також стверджує, що в області мало місце втручання у виборчий процес. “Є ст. 11 (Закону України “Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів” – УНІАН), про засади виборчого процесу, яка забороняє втручання будь-кого у цей процес. Навіть якщо суд зобов’язав ТВК відновити виборчий процес, ні облдержадміністрація, ні райдержадміністрації не мали права брати сільських і селищних голів, давати їм завдання привозити з собою членів виборчих комісій і щось виконувати по виборчому процесу, роздавати їм бюлетені, що мало місце в області”, – зазначив С.ПОДГОРНИЙ. Представники БЮТ наголосили, що такі дії були вчинені до рішення Львівського апеляційного суду, а відтак тим більше є незаконними. “Тому ті, хто вірить в закон, той не братиме участь у виборах, хто не вірить – той зробить свій вибір”, – переконаний С.ПОДГОРНИЙ.

Водночас БЮТ розповсюдив заяву, в якій закликав своїх прихильників “керуватися виключно поставною Верховної Ради, якою скасовано вибори до облради”.

“В умовах кризи будь-які позачергові вибори небезпечні, непотрібні та дестабілізують ситуацію. Ми, як відповідальна політична сила, зробили все для того, щоб ці непотрібні вибори не відбулися, а мільйони безглуздо витрачених на виборчу кампанію коштів пішли вам у вигляді зарплат, пенсій, стипендій. Проте нам неодноразово закидали, що ми боїмося відірватися від влади”, – зазначено в заяві.

При цьому БЮТ закликав своїх прихильників, які таки переконані, що потрібно прийти на вибори, голосувати проти всіх.

Як повідомляв УНІАН, 3 березня Верховна Рада відмінила проведення позачергових виборів депутатів Тернопільської облради, призначених на 15 березня.

ВО «Свобода» оскаржила це рішення, і 11 березня Окружний адміністративний суд Тернопільської області зобов’язав ТВК провести вибори до Тернопільської облради 15 березня 2009 року.

У свою чергу БЮТ оскаржив у Львівському апеляційному суді рішення Окружного адмінсуду Тернопільської області про поновлення виборів до Тернопільської облради.

14 березня Львівський апеляційний суд зобов’язав Тернопільську територіальну виборчу комісію провести позачергові вибори до Тернопільської обласної ради 15 березня.

Водночас БЮТ заявив, що відмовляється від участі у виборах до Тернопільської облради 15 березня і закликав своїх прихильників до бойкоту цього волевиявлення.