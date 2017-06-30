Робота з підготовки розмови лідерів країн "нормандського формату" триває - Геращенко

Представник України в робочій підгрупі з гуманітарних питань ТКГ з врегулювання ситуації на Донбасі, перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко заявляє, що триває робота з підготовки та узгодження дати розмови лідерів країн «нормандського формату». Про це Геращенко повідомила в коментарі УНІАН.

Читайте такожМакрон анонсував зустріч "нормандської четвірки" найближчим часом«Як тільки буде прийнята домовленість про дату, про це оголосять офіси президентів (України, Франції та РФ – УНІАН) та канцлера (Німеччини), які уповноважені оголошувати, але насправді вже досить давно триває робота з підготовки такої телефонної розмови в «нормандському форматі» і після неї можлива і особиста зустріч (лідерів країни «нормандського формату» - УНІАН)», - заявила вона.

Як повідомляв УНІАН, 26 червня міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що найближчим часом відбудеться телефонна розмова у «нормандському форматі».