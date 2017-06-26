Порошенко заговорив про підготовку "формули Макрона" в рамках "нормандського формату"

Президент України Петро Порошенко заявляє про досягнення домовленості узгодити проекти рішень "нормандського формату" з деокупації Донбасу, що можуть бути названі "формулою Макрона".

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави повідомив на спільній прес-конференції з президентом Франції Еммануелем Макроном сьогодні в Парижі.

Читайте такожМакрон назвав орієнтовні дати зустрічі лідерів "нормандської четвірки"

«Після нашої сьогоднішньої зустрічі з паном президентом я маю набагато більше оптимізму. Мені дуже імпонує підхід пана президента, орієнтований на результат, конкретний, практичний без зайвих розмов», - зазначив він.

«Наша домовленість, що ми покладемо на папір проекти можливих рішень «нормандського формату», можливо він буде мати назву «формула Макрона», але ми зможемо на сьогоднішній день пред’явити суспільству план принесення миру та деокупації сходу України. Впевнений в тому, що це є саме те, чого чекає Україна, світ», - додав президент.