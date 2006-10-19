Янукович, Мороз, Мартинюк і Клюєв порадилися щодо старих і нових міністрів

Сьогодні у Верховній Раді відбулось засідання Ради антикризової коаліції, присвячене питанню відставки міністрів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, у засідання, зокрема, взяли участь голова ВР Олександр МОРОЗ, прем’єр міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ, перший заступник голови ВР Адама МАРТИНЮК, віце-прем’єр-міністр Андрій КЛЮЄВ, керівники депутатських фракцій, які входять до Ради коаліції.

За підсумками засідання було прийнято рішення щодо того, що “коаліція розгляне питання про заміну міністрів замість тих, хто подав у відставку, після проведення необхідних регламентних процедур. При цьому взято до уваги, що головою ВР України відповідні доручення профільним комітетам дані”.

“Розуміючи, що суспільству і державі корисним було б розширення коаліції, продовження політичної реформи, найперше посилення ролі місцевих рад і нейтралізація штучної напруги по лінії Схід-Захід, антикризова коаліція заявляє про те, що стабільність влади буде забезпечена за будь-якого розвитку політичної ситуації. Одночасно вона не заперечує проти розширення коаліції чи за рахунок фракцій парламенту, чи за рахунок індивідуального членства на основі положень Регламенту”, - йдеться у рішенні Ради коаліції.