Блок Вітренко вимагає не оголошувати результати виборів

Блок Наталії Вітренко "Народна опозиція" закликає всі політичні сили підтримати їхню акцію з вимогою заборонити Центральній виборчій комісії оголошувати офіційні результати виборів до закінчення всіх судів.

Як повідомляється на офіційному сайті Блоку, "Народна опозиція" звертається до всіх політичних сил України, які мають у своєму розпорядженні відомості про фальсифікації при підрахунку голосів, із пропозицією скористатися статусом кандидата в народні депутати України й 10 квітня масово відвідати будівлю ЦВК. Кандидати в народні депутати України від усіх політичних сил повинні вимагати від ЦВК не оголошувати офіційні результати парламентських виборів до розгляду всіх скарг і закінчення судів.

Як наголошується на сайті, вчора, 9 квітня, група кандидатів у депутати від блоку "Народна опозиція" чисельністю 62 людей увійшла до будівлі ЦВК і розташувалася на другому й шостому поверхах, де проходять засідання Центральної виборчої комісії. Вже більше доби учасники акції не залишають приміщення ЦВК, а на площі перед будівлею Центрвиборчкому вже 10-й день стоїть наметове містечко "Народної опозиції", жителі якого вимагають ручного перерахунку бюлетенів на всіх виборчих дільницях України. Відповідно до паралельно проведеного Блоком підрахунку голосів, їхня політична сила набирає 3,06% і, таким чином, проходить до парламенту.

"Народна опозиція" інформує, що 10 квітня Джанкойський міський суд і Київський районний суд Одеси розглядають скарги Блоку на фальсифікації при підрахунку голосів. Разом із цим ЦВК сьогодні о 16.00 має намір оголосити остаточні підсумки виборів.

У наметовому містечку перед Центральною виборчою комісією сьогодні пройшов мітинг "Народної опозиції" за участю лідера блоку Наталії ВІТРЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, за попередніми даними результатів виборов народних депутатів України, блок Н.Вітренко «Народна опозиція» набрав 2,93% голосів.