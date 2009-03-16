Тягнибок зрозумів, що дорога у Верховну Раду йому відкрита

Голова політичної партії “Всеукраїнське об’єднання “Свобода” Олег ТЯГНИБОК наголошує, що результат очолюваної ним політичної сили на позачергових виборах депутатів Тернопільської обласної ради засвідчив спроможність українських націоналістів самостійно пройти до Верховної Ради на наступних парламентських виборах.

Про це О.ТЯГНИБОК заявив у ексклюзивному коментарі УНІАН.

“Передвиборчий процес був надзвичайно складним. Це було певне випробування для України і для українців. Його можна оцінювати як певний перелом, перехід від однієї політичної владної епохи до іншої”, - зазначив лідер ВО “Свобода”, додавши, що “час неідеологічних кольорових мегаблоків з фантиків, гігапартій починає відходити”.

Водночас О.ТЯГНИБОК визнає, що боротьба за місця у Тернопільській облраді ще не завершилася. “Вони (політичні опоненти ВО “Свобода” – УНІАН) так просто не здаються. Вони зубами тримаються за владу, тому й передвиборчі перегони були настільки скандальними. І я не можу сказати, що все це вже завершується. Очікується, напевно, якесь опротестування, якісь подальші намагання зірвати процес формування представницької влади у Тернопільській області і дискредитації переможців цих виборів”, - пояснив політик ситуацію в регіоні.

Разом із тим О.ТЯГНИБОК зауважив, що не зовсім задоволений отриманим ВО “Свобода” на виборах результатом. “Ми очікували мати кращий результат. Окрім цього, є певною несподіванкою результати наших опонентів”, - сказав він і наголосив, що з Партією регіонів на Тернопільщині представники “Свободи” не співпрацюватимуть. “Це виключено!”, - підкреслив О.ТЯГНИБОК.

Він пояснив, що певною мірою висока підтримка Партії регіонів на Тернопільщині зумовлена як загальним розчаруванням і “гризнею” “помаранчевих” та “білосердечних” між собою, так і впливом на півночі Тернопільської області Української православної церкви Московського патріархату.

“Перемога на тернопільських виборах та ще з таким результатом відкриває нам дорогу в парламент. На цих виборах ми остаточно зламали міф, який існував упродовж останніх років, про непрохідність націоналістів і “Свободи””, - наголосив О.ТЯГНИБОК.

Він пояснив, що результати виборів до Тернопільської облради нарешті зламають цей стереотип, і рейтинг очолюваної ним партії підніметься по всій Україні. “Оскільки ті, хто остерігалися за нас голосувати через можливість зарахування голосів комусь іншому, напевно, вже втратили такі побоювання. Також тернопільські вибори розвіяли міф про те, що нині діючі політичні сили навічно залишатимуться при владі. Політична мапа України зараз почне серйозно змінюватися”, - переконаний О.ТЯГНИБОК.

Він також зауважив, що звинувачення ВО “Свобода” у антисемітизмі і русофобстві є інсинуаціями з метою сформувати в особі українських націоналістів образ ворога.

“Я можу чітко зафіксувати нашу позицію: ми не виступаємо і не виступали проти представників національних меншин, які проживають в Україні. Ми виступаємо лише за захист прав національної більшості, тобто українців, і хочемо, щоб інші з повагою ставилися до нас”, - підсумував політик.

Як повідомляв УНІАН, 15 березня відбулись позачергові вибори депутатів Тернопільської обласної ради. За попередніми даними Комітету виборців України, на цих виборах ВО «Свобода» здобула 35% голосів виборців, партія «Єдиний центр» - 14%, Партія регіонів - 10%, БЮТ - 8%, Українська народна партія - 8%, «Народний Союз Наша Україна» - 5% та Блок Литвина - 4%.