САП обов'язково підготує нове подання на Дейдея - Холодницький

САП обов'язково підготує та скерує до Верховної Ради нове подання щодо надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата від "Народного фронту" Євгена Дейдея.

Про це написав керівник САП Назар Холодницький на своїй сторінці в Facebook.

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Голова САП виділив три моменти по сьогоднішньому засіданню Комітету з питань регламенту та організації роботи Верховної Ради України, яке, за його словами, "подекуди нагадувало цирк".

"Перший. Згідно українського законодавства всі особи є рівними перед законом. Чому народні депутати не надали можливості органам досудового слідства провести належні слідчі дії як це було б із “простими” громадянами і встановити чи є підстави для складання обвинувального акту, чи ні?", – апелює Холодницький.

"Другий. Комітет з питань регламенту та організації роботи Верховної Ради України не повинен підміняти собою весь парламент (і взагалі суд) та фактично узурпувати прийняття рішення щодо надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народних депутатів та встановлення наявності чи відсутності вини депутата", - пише голова САП.

"Третій. САП обов'язково підготує та скерує нове подання щодо надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності вищевказаного народного депутата Голові Верховної Ради України", – наголошує Холодницький.

Він наголосив, що САП і надалі відстоюватиме свою позицію на засіданнях Регламентного комітету ВР і щодо інших народних депутатів цього тижня.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні у регламентному комітеті Верховної Ради назвали необґрунтованим подання генерального прокурора Юрія Луценка про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Євгена Дейдея.

21 червня Луценко вніс до Верховної Ради подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності депутата Дейдея (фракція "Народного фронту"), в діях якого вбачаються ознаки незаконного збагачення на суму 6,1 млн грн.

Генпрокурор також зазначив, що у слідства є аудіофайли, якими "спростовується запис у декларації Дейдея про нібито отриманому його дружиною позику на 3,5 млн грн від громадянина Лінчевського".