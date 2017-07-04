"Завдання особливої важливості": в Україні заборонили показ ще одного російського фільму

В Україні заборонили демонстрацію т/с "Офіцерські дружини" і т/ф "Завдання особливої важливості. Операція "Тайфун".

Про це повідомляє Держагентство України з питань кіно.

У Держкіно звернулася Нацрада з питань телебачення і радіомовлення з проханням розглянути на засіданні експертної комісії телесеріал "Офіцерські дружини" (Україна, 2015 р., реж. Д. Петрунь) і фільм "Завдання особливої важливості. Операція "Тайфун" (Росія, 2013 р., реж. П. Амелін).

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Експертна комісія більшістю голосів ухвалила рішення анулювати прокатні посвідчення на право розповсюдження і демонстрування і скасувати державну реєстрацію фільму та телесеріалу як таких, що містять порушення чинного законодавства, а саме ст. 15-1 ЗУ "Про кінематографію".

Нагадаємо, що раніше Державне агентство України з питань кіно визнало недійсними прокатні посвідчення, видані на фільми і телесеріали з участю російського актора Яна Цапника.