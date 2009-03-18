На російському кордоні затримали нардепа від БЮТ

Народні депутати України заявляють про безпідставне затримання на російському кордоні голови комітету Верховної Ради у закордонних справах, заступника співголови міжпарламентської комісії зі співробітництва ВР України та Федеральних Зборів Російської Федерації, віце-президента Парламентської асамблеї Організації з безпеки та співробітництва в Європі Олега БІЛОРУСА.

Як повідомила УНІАН народний депутат Ірина ГЕРАЩЕНКО, сьогодні у Москві має відбутися восьме засідання міжпарламентської комісії зі співробітництва ВР та Федеральних зборів Російської Федерації.

До Москви прибула делегація народних депутатів у складі представників усіх фракцій. Очолює делегацію перший заступник голови ВР Олександр ЛАВРИНОВИЧ.

Під час проходження депутатами паспортного контролю виникла затримка із проходженням контролю народним депутатом України О.БІЛОРУСОМ. Його документи перевіряли 20 хвилин.

Депутат пов`язує цю затримку зі своєю позицією у питанні визнання світовою спільнотою Голодомору в Україні 1932-1933 років.

Як повідомив УНІАН сам О.БІЛОРУС, напередодні Надзвичайний і Повноважний Посол України в РФ Костянтин ГРИЩЕНКО запевнив його у тому, що російська влада сприятиме роботі української парламентської делегації.

“Вчора Посол України в Росії пан ГРИЩЕНКО зателефонував мені в Київ і повідомив, що мав зустріч із заступником міністра закордонних справ РФ, і що міністерство гарантує найбільш сприятливі умови для роботи нашої делегації. Обговорювали вони і питання оголошення персонами нон грата в Україні деяких членів Державної думи і деяких членів ВР у відповідь. І заступник міністра закордонних справ Росії повідомив, що це питання знято, і що ніяких інцидентів на кордоні Росії не буде. Тим більше, що депутати ВР ніяких законів Росії не порушували, бо вони не відвідували РФ вже 2-3 роки відповідно”, - повідомив О.БІЛОРУС.

Разом із тим він заявив, що сьогодні при проходженні паспортного контролю був затриманий без пояснень причин і жодних роз’яснень.

За словами О.БІЛОРУСА, після інциденту начальник прикордонної служби спробував усно вибачитися, однак депутат не прийняв його вибачень і заявив, що ці дії є “міжнародною провокацією”, про яку він поінформує Президента ОБСЄ, голову Верховної Ради України, Міністерства закордонних справ України і Росії.

За словами О.БІЛОРУСА, посол України в РФ К.ГРИЩЕНКО в розмові з ним, що відбулась після інциденту, пообіцяв негайно направити ноту протесту до МЗС Росії.

“Цей інцидент являє собою факт, який ніколи не повинен був трапитися у відносинах між двома країнами. Є підстави вважати, що інцидент був організований і спровокований у зв’язку з тим, що я є автором прийнятої Парламентською асамблеєю ОБСЄ резолюції по Голодомору”, - переконаний О.БІЛОРУС.