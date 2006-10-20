Тимошенко запросили виступити у Європарламенті та німецькому Бундестазі

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО отримала запрошення відвідати Брюссель і Берлін для виступу у Європарламенті та Бундестазі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, запросив Ю.ТИМОШЕНКО як лідера української опозиції до Брюсселя і Берліна голова Комітету із зовнішніх відносин Європейського парламенту, член правління Християнсько-демократичної партії Німеччини Елмар БРОК сьогодні під час зустрічі у Києві.

У ході зустрічі співрозмовники обговорили розвиток політичної ситуації в Україні.

Е.БРОК висловив стурбованість відсутністю останнім часом прогресу у поглибленні відносин між Україною і Європейським Союзом, а також зволіканням із прийняттям Україною пакету законів, необхідних для вступу до Світової організації торгівлі.

Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що БЮТ послідовно дотримується стратегії європейської та євроатлантичної інтеграції України. Лідер української опозиції підкреслила, що усвідомлює логіку кроків, які необхідно зробити для наближення України до ЄС, зазначили у прес-службі.