Порошенко подав до Ради пакет законів про скасування е-декларування антикорупційних громадських організацій

Президент Петро Порошенко подав на розгляд Верховної Ради проекти законів «Про внесення змін до Податкового кодексу» та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення відкритості для суспільства інформації про фінансування діяльності громадських об’єднань та використання міжнародної технічної допомоги».

Читайте такожУ е-декларуванні немає сенсу, якщо НАЗК не виконує своїх обов'язків - голова Transparency InternationalЯк повідомили у прес-службі глави держави, напередодні ці проекти презентовано під час зустрічі з представниками громадських організацій.

«Як ми і домовлялись, законопроекти підготовлено, і я їх вношу», - сказав Порошенко.

Президент також підкреслив, що розраховує на підтримку цих документів парламентом у першому читанні ще на цій сесії. За його словами, зауваження та пропозиції від громадських організацій можна буде внести під час підготовки законопроекту до другого читання. Низку зауважень, висловлених громадськими організаціями, було враховано за результатами зустрічі.

Глава держави також подякував заступнику глави Адміністрації президента Дмитру Шимківу за роботу над проектами та багато консультацій, проведених із міжнародними партнерами, представниками країн «Великої сімки» та Європейського Союзу. За його словами, в законопроектах було враховано європейський та північноамериканський досвід у питаннях діяльності громадських організацій та їхнього публічного звітування.

Як зауважив Шимків, законопроектами запропонована прозорість громадських організацій і тих фізичних осіб-підприємців, хто отримує напряму кошти донорів - міжнародну технічну допомогу. Він також підкреслив, що публічну звітність подаватимуть всі громадські організації без огляду на спеціалізацію та джерела доходів. Однак звіти стосуватимуться виключно діяльності організацій і не будуть містити інформації стосовно власності чи будь-якого майна цих організацій або їх посадових осіб.

Шимків наголосив, що законодавча ініціатива передбачає скасування зобов’язання фізичних осіб - представників громадських організацій подавати звітність у рамках е-декларування, як передбачено законом «Про запобігання корупції».

В свою чергу, виконавчий директор громадської організації Transparency International Україна Ярослав Юрчишин зауважив, що громадські організації готові долучитись до доопрацювання законопроекту між першим і другим читанням.