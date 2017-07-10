Луценко розповів про свою пропозицію щодо запуску антикорупційного суду

Генеральний прокурор Юрій Луценко вважає, що процес створення в Україні спеціалізованого антикорупційного суду, де розглядали б справи проти високопосадовців, може затягнутися років на три. Тому він пропонує створити такий суд вже на базі існуючого, попередньо відновивши його склад.

Про це повідомляє ТСН.

"Я вважаю, що спеціалізовані антикорупційні судді повинні існувати. Тому що на сьогоднішній день у нас є проблема не тільки з якістю суддів (я про це не можу згідно із законодавством говорити), але і щодо їх кількості. Ви знаєте, що в Печерському суді є тільки шість суддів, які можуть розглядати кількасот (приблизно 800) найбільш резонансних справ? Я це знаю. Я з цим змушений стикатися", - нарікав генпрокурор.

Він стверджує, що "окрема судова інституція з нуля, без будинку, комунікацій, персоналу, фінансування – це міф років на три".

Читайте такожХолодницький заявив, що у нього "лежить на столі" подання на ще одного нардепа

"Моя пропозиція, яка вже викладена в законопроект, дуже проста. Всередині вже існуючої Кримінальної палати суддів створюємо окрему спеціалізовану палату у справах корупції категорії "А". Тобто на базі того ж Печерського суду ми набираємо з нуля через відкриті конкурси під контролем громадських організацій нових суддів (наприклад, п'ять), які будуть розглядати будь-які справи – від НАБУ, від СБУ, від ГПУ стосовно високопоставлених чиновників. Це треба завершити до кінця року", - сказав генпрокурор.

Як повідомляв УНІАН, на початку лютого у Верховній Раді зареєстрували законопроект №6011 "Про антикорупційні суди".