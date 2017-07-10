Україна поки не збирається подавати заявку на членство в НАТО - Порошенко

Президент України Петро Порошенко заявляє, що Україна поки не збирається негайно подавати заявку на членство в НАТО. Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час засідання Комісії Україна-НАТО сьогодні в Києві.

«Ще раз хочу наголосити, що це не означає, що ми будемо негайно подавати заявку про членство. Абсолютно ні», - заявив Порошенко.

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«Це означає, що нам потрібно вибудувати реальну програму реформ, програму нашої співпраці, активізувати наші зусилля для досягнення необхідних стандартів, і тут нам необхідна допомога і співпраця з нашими партнерами по НАТО», - сказав президент.

«Ми, наголошую, готові до цього, ми маємо дуже амбітну програму реформування сектора оборони та безпеки, яка розроблена за участю наших партнерів з НАТО… Мета цих реформ – це досягнення відповідності критеріям членства», - зауважив глава держави.

«Ми рішуче налаштовані на реформи, маємо чіткий графік, що ми маємо зробити до 2020 року для того, щоб відповідати критеріям членства, бо станом на сьогодні ми цим критеріям не відповідаємо, бо за ці 20 років нічого не робилося. Більше того, навпаки приймалися закони, які відштовхували нас від НАТО», - зауважив глава держави.

«Лише за останні 3 роки ми зробили величезні кроки в реформуванні і впевнені в тому, що дискусія нас наблизить до можливості подання відповідної заявки. Ми маємо план на три роки, ми маємо програму до 2020 року, ми чітко знаємо, що робити і це вперше, коли в Україні побудована «дорожня карта», що і коли робити. Коли Україна буде відповідати критеріям, коли реформи будуть імплементовані, на сьогоднішній день ми нарешті маємо те, чого ніколи не мали в нашій історії, більше 60% українців підтримують євроатлантичну інтеграцію України і влада має діяти відповідно до цих прагнень українського народу», - підкреслив глава держави.

Як повідомляв УНІАН, Порошенко підписав закон про поглиблення Україною співпраці з Організацією північноатлантичного договору (НАТО) з метою набуття членства в Альянсі.