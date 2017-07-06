Курс на вступ до НАТО: Порошенко підписав закон про поглиблення Україною співпраці з альянсом

10:14, 06 липня 2017
Політика
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Документ одним із пріоритетів національних інтересів держави визначає членство в Альянсі.

Відтак, за словами Порошенка, курс України на вступ у НАТО чітко визначений / REUTERS

Президент України Петро Порошенко підписав закон про поглиблення Україною співпраці з Організацією північноатлантичного договору (НАТО) з метою набуття членства в Альянсі. Про це глава держави повідомив у Facebook.

"Відтепер курс України на вступ до НАТО чітко визначений як один із ключових чинників державної політики України", - заявив президент.

"Підписав Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо зовнішньополітичного курсу України", який одним із пріоритетів національних інтересів держави визначає членство в Альянсі", - наголосив Порошенко.

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"Попереду – активна робота з реформування безпекового та оборонних секторів, що дозволить нам досягнути критеріїв членства", - додав президент.

Як повідомляв УНІАН, 8 червня Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо зовнішньополітичного курсу України)». Законом передбачено, що основними принципами зовнішньої політики є поглиблення співпраці з НАТО з метою набуття членства в цій організації. За це рішення проголосували 276 із 357 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі. Не голосувала в повному складі фракція «Опозиційний блок».

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Теги: #Порошенко підписав закон#закон про співпрацю із НАТО#вступ у НАТО