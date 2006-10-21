Порошенко: Президент не мав на увазі конкретних її функціонерів НСНУ

Член Ради партії «Народний Союз Наша Україна» Петро ПОРОШЕНКО переконаний, що партія повинна вийти із стану невизначеності і чітко сформувати порядок денний.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам, коментуючи виступ почесного голови НСНУ, Президента України Віктора ЮЩЕНКА на ІІІ з`їзді партії.

«З одного боку, фракція і партія потребують єдності і монолітності. З іншого боку, мають бути поставлені абсолютно чіткі ідеологічні, організаційні і політичні завдання, над якими партія повинна працювати, вийти із стану невизначеності», - сказав П.ПОРОШЕНКО.

Він переконаний в тому, що Президент, говорячи про помилки керівництва НСНУ, не мав на увазі конкретних її функціонерів, а говорив про всіх у цілому.

П.ПОРОШЕНКО також висловив переконання в тому, що на сьогоднішній день керівні органи партії фактично перебувають у відставці.