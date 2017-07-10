Президент України Петро Порошенко назвав НАТО найефективнішим безпековим союзом держав у світі, який продовжує успішно розвиватися.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час засідання Комісії Україна-НАТО сьогодні в Києві.

«За 20 років особливого партнерства ми дійсно пройшли довгий, насичений важливими подіями, значними здобутками і водночас насичений значними викликами шлях», - заявив він.

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«Сьогодні ми щиро вітаємо представників 29 держав-членів Альянсу, я наголошую найефективнішого безпекового інструменту, який існує в світі, найефективнішого безпекового союзу держав, створеного після Другої світової війни і союзу, який продовжує успішно розвиватися», - додав глава держави.

Також Порошенко окремо привітав 29-го члена НАТО – Чорногорію: «Ми думаємо, що ваш вступ в НАТО також глибоко символічний, ми також дуже раді бачити саме вас сьогодні у нас в Києві серед країн-членів».

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Як повідомляв УНІАН, 10 липня до України з візитом прибула делегація Північноатлантичної ради на чолі зі Столтенбергом.

Під час візиту Столтенберг виголосить промову у Верховній Раді, члени Північноатлантичної ради та генсекретар НАТО зустрінуться зі спікером парламенту Андрієм Парубієм та головами парламентських фракцій.

Крім того, відбудеться зустріч Столтенберга з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом.