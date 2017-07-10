Детективи НАБУ розслідують 381 кримінальне провадження

Детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) розслідують 381 кримінальне провадження, у скоєнні кримінальних корупційних правопорушень підозрюють 221 особу. Про це повідомляє прес-служба НАБУ на сторінці у Facebook.

Читайте також"Слава Богу, він корупціонер": НАБУ оприлюднило відео щодо хабарів нардепам Полякову і Розенблату«У роботі детективів НАБУ наразі перебуває 381 кримінальне провадження, розмір предмету злочину в яких становить 84 млрд грн. У скоєнні кримінальних корупційних правопорушень детективи НАБУ підозрюють 221 особи», - йдеться у повідомленні.

За матеріалами розслідувань до суду скеровано 75 справ. Обвинувальні акти складені стосовно 121 особи.