Детективи НАБУ розслідують 381 кримінальне провадження
16:12, 10 липня 2017Політика
195 0
В загальному розмір предмету злочину становить 84 млрд грн
За матеріалами розслідувань до суду скеровано 75 справ \ фото: УНІАН
Детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) розслідують 381 кримінальне провадження, у скоєнні кримінальних корупційних правопорушень підозрюють 221 особу. Про це повідомляє прес-служба НАБУ на сторінці у Facebook.
Читайте також"Слава Богу, він корупціонер": НАБУ оприлюднило відео щодо хабарів нардепам Полякову і Розенблату«У роботі детективів НАБУ наразі перебуває 381 кримінальне провадження, розмір предмету злочину в яких становить 84 млрд грн. У скоєнні кримінальних корупційних правопорушень детективи НАБУ підозрюють 221 особи», - йдеться у повідомленні.
За матеріалами розслідувань до суду скеровано 75 справ. Обвинувальні акти складені стосовно 121 особи.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter