Епопея з обранням аудитора НАБУ: нардепи влаштували перепалку і зірвали засідання комітету

Сьогоднішнє позачергове засідання Комітету Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції, скликане задля аудитора НАБУ, було зірвано.

Як передає кореспондент УНІАН, засідання було скликано за наполяганням 9 членів комітету.

Депутати мали розглянути питання щодо обговорення інформації про осіб, які надали документи до комітету для участі у конкурсі на кандидата від парламенту у члени комісії незалежної зовнішньої оцінки (аудиту) діяльності Національного антикорупційного бюро України, процедури та часу їх заслуховування.

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Засідання, яке було призначене на 14.15, розпочалося із запізненням і довгий час було помітно, що кворуму немає.

Все ж голова комітету Єгор Соболєв розпочав дискусію щодо подальших дій в рамках засідання. Член комітету від Радикальної партії Ігор Попов запропонував запросити осіб, які подали документи, для проведення з ними співбесід на два дні — 10 і 12 липня, так, теоретично, зазначив він, 13 липня парламент міг би вже проголосувати за це питання, інакше воно відкладається до осені.

Депутат зауважив, що у випадку, якщо кворум так і не збереться, депутати можуть іншим шляхом затвердити таку процедуру і призначити необхідно в такому випадку позачергове засідання комітету на 10 липня, - шляхом збору підписів членів комітету під відповідною ініціативою і передачі її голові комітету.

Також Попов запропонував альтернативні шляхи проведення співбесіди для кандидатів, які не зможуть прибути на ці дати, зокрема, через скайп.

Члени комітету висловлювали різні пропозиції та обговорювали подальші дії. В основному вони підтримували такий алгоритм подальшого проведення конкурсу.

Водночас, згодом, кворум начебто з’явився, але виявилося, що позафракційний депутат Борислав Береза, хоч і поставив свій підпис у листі в присутності, але фізично на засіданні його вже не було.

Так, почалася суперечка. Член комітету, народний депутат від “Блоку Петра Порошенка” Юрій Буглак наполягав на тому, що кворум начебто усе одно є, оскільки підписів є достатньо для його наявності, хоча фізично депутатів було менше. Найбільше вони сперечалися із Соболєвим, який заперечував проти такої можливості, оскільки це суперечить регламенту.

Врешті-решт Буглак дуже емоційно перебив Соболєва, який взяв слово, нащо голова комітету обурився і між ними сталася словесна перепалка.

Соболєв покинув засідання комітету.

Таким чином, жодних конкретних рішень на засіданні ухвалено знову не було.

Як повідомляв УНІАН, 21 червня Комітет Верховної Ради з питань запобігання та протидії корупції вкотре не зміг визначитися з подальшою процедурою проведення конкурсу з обрання аудитора НАБУ.

Довідка УНІАН Верховна Рада ще 23 лютого планувала призначити представника до складу комісії зовнішнього контролю з проведення незалежної оцінки (аудиту) ефективності діяльності НАБУ, однак депутати не дійшли згоди щодо кандидатури на цю посаду.

21 березня ВР знову не змогла призначити аудитора НАБУ від парламенту. Ані заступник генерального інспектора Департаменту юстиції США Роберт Сторч, кандидатуру якого схвалив профільний антикорупційний комітет ВР, ані Найджел Браун, кандидатуру якого пізніше висунули фракції "Народний фронт" та «БПП», не набрали необхідної кількості голосів депутатів для затвердження на цій посаді.

Після цього Комітет ВР з питань запобігання та протидії корупції 5 квітня оголосив про проведення нового конкурсу на посаду аудитора НАБУ від парламенту.

Станом на 5 травня до профільного комітету надійшло 10 заявок від кандидатів для участі в конкурсі.

17 травня у комітеті Верховної Ради з питань запобігання і протидії корупції заявили про саботаж засідань рядом народних депутатів, зокрема, від «БПП» і «Народного фронту». Того дня комітет мав обговорити інформацію щодо осіб, які подали документи для участі у конкурсі на посаду аудитора НАБУ від парламенту.