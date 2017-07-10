Бояркін про бурштиновий скандал: "Моя заява – у дорозі до НАБУ"

Екс-керівник Держслужби геології та надр України Микола Бояркін заявляє про інформаційні атаки проти себе. Чиновник стверджує, щоопоненти-політики намагаються втягнути його в бурштинову справу Розенблата. Про це він заявив на своїй сторінці у Facebook, додавши, що скерував відповідну заяву до НАБУ.

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Знаю, що опоненти (а їх, на жаль, чимало), користуючись справою Розенблата, намагаються прив'язати мене до неї. Але раджу не гаяти часу, бо ж стільки, скільки ми отримали проблем від цієї справи, просто словами не передати. Це були удари зі всіх сторін, у тому числі – і медійні.

"Шановні опоненти, не скуповуйте експертів та політиків, не витрачайте ресурси на фейкові медіакампанії.Моя заява – у дорозі до НАБУ", – пише екс-посадовець.

Також Микола Бояркін долучив до допису оперативне відео із доказами причетності Розенблата до «бурштинової справи», яке попередньо оприлюднило НАБУ.

Як писали раніше ЗМІ, НАБУ затримало охоронця нардепа Борислава Розенблата на хабарі за допомогу в отриманні ліцензії на видобуток бурштину. Йдеться про $200 тис.