У РФ пригрозили заходами у відповідь на нові правила в'їзду росіян до України

08:00, 11 липня 2017
Політика
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У Росії назвали введення системи попередньої електронної реєстрації для громадян РФ, що в'їжджають до України, "по суті, встановленням візового режиму".

У РФ кажуть, що приймуть відповідні заходи на нові правила в'їзду росіян в Україну/ фото УНІАН

Росія вживатиме заходів у відповідь на посилення правил в'їзду до України, "яке можна вважати візовим режимом". Про це заявив у понеділок перший заступник голови комітету Ради федерації з оборони й безпеки Франц Клинцевич, передає "РІА Новости".

"Введення системи попередньої електронної реєстрації для громадян Росії, які в'їжджають до України, або так званого біометричного контролю – це, по суті справи, встановлення візового режиму між нашими країнами, і його "упаковка" принципового значення не має", - вважає Клинцевич.

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Він наголосив, що, судячи з останніх заяв, Київ вже зважився на введення подібних заходів, а тому їхній "обов'язок попередити - кроки у відповідь обов'язково будуть".

"Про це дуже непросто говорити, але вони певною мірою можуть торкнутися чотирьох мільйонів українців, які працюють у Росії", - зазначив російський парламентарій.

Клинцевич не відкидає, що когось з них "доведеться ввічливо попросити залишити РФ".

"Росія повинна насамперед відстоювати інтереси своїх громадян", — додав законодавець РФ.

Як заявив 10 липня секретар РНБО Олександр Турчинов, від росіян будуть вимагати попередньої реєстрації під час поїздок до України.

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Теги: #в'їзд росіян до України#нові правила в'їзду до України