Ляшко про "відрядження" Луценка після його неявки у Раду: до другої ночі він п'янствував, а зараз відсипається

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко на сьогоднішньому засіданні виступив за трибуною Верховної Ради з критикою Луценка, який попросив перенести питання розгляду зняття недоторканності з депутатів на 16:00.

"Я вам розкажу, чому немає Луценка. П’ять подань від генерального прокурора на народних депутатів. За кожним з них це мінімум півтори години. Якщо о 16-й годині розпочинається розгляд подань, до 18-ї ми можемо пройти тільки одне. Усі інші подання, які повинні бути розглянуті в семиденний термін, не розглядаються, й потім це підстава для скасування рішень Верховної Ради у Вищому адмінсуді", - заявил головний "радикал".

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За словами Ляшка, неявка генпрокурора демонструє одне: Луценку немає чого сказати.

"Луценко розказує, як він бореться, а прийти сюди доповісти сфальсифіковані справи в нього можливості немає. Ну й останнє. Луценко каже, що він у відрядженні. Я вам розкажу, у якому він відрядженні. До двох ночі він п’янствував, а зараз відсипається. Хай зроблять аналіз. Аналіз вмісту алкоголю в крові, і побачите, в якому він відрядженні", - висловив пропозицію Ляшко.

Як повідомляв УНІАН, о 12:15 до Апарату парламенту надійшла телефонограма від Луценка, у якій він зазначає, що у зв'язку з перебуванням у службовому відрядженні просить перенести розгляд питання зняття недоторканності на 16:00.