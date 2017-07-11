Луценко не з'явився до Ради на розгляд зняття депутатської недоторканності

Генеральний прокурор України Юрій Луценко просить перенести питання щодо розгляду подань на зняття недоторканності з депутатів на 16:00.

Як передає кореспондент УНІАН, про це депутатам у сесійній залі повідомив голова Верховної Ради України Андрій Парубій.

Читайте такожЛуценко прибуде до парламенту о 12:30 – ПарубійВін зазначив, що о 12:15 до Апарату парламенту надійшла телефонограма від Луценка, у якій він зазначає, що у зв'язку з перебуванням у службовому відрядженні просить перенести розгляд цього питання на 16:00.

Ця інформація викликала обурення низки депутатів. Зокрема, депутати від фракції Радикальної партії, на колегу яких Андрія Лозового також є подання, обступили трибуну парламенту.

Як повідомляв УНІАН, генеральний прокурор Луценко направив до парламенту подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності депутатів Андрія Лозового, Олеся Довгого, Євгена Дейдея, Борислава Розенблата, Максима Полякова та Михайла Добкіна.

Однак Регламентний комітет визнав умотивованими і обґрунтованими лише подання на Розенблата.

12 липня Регламентний комітет ВР розгляне подання на Добкіна.

Верховна Рада відмовилась переносити розгляд усіх шістьох подань на зняття депутатської недоторканності, тому частина з них розглядатиметься сьогодні.