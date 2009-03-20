Яценюк знає, яким має бути новий Президент

Народний депутат України Арсеній ЯЦЕНЮК (НУ-НС) переконаний, що після президентських виборів в Україні мають відбутися дострокові парламентські вибори.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив сьогодні журналістам.

«Новому Президенту потрібно буде мати парламентську більшість, інакше ми матимемо таку саму ситуацію, як маємо зараз. Я не думаю, що нинішній парламент здатен співробітничати з будь-яким новим Президентом», - сказав він.

За словами А.ЯЦЕНЮКА, новий Президент України має бути достатньо гнучким, щоб знайти консенсус у суспільстві. Крім того, вважає він, новий Президент має запропонувати конкретну програму дій. «Не програму на сотні сторінок, а програму маленьких конкретних дій для покращення ситуації в країні», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

Він також зазначив, що однією з проблем України є відсутність нових політичних облич. Разом з тим, відповідаючи на запитання УНІАН, хто персонально міг би виконати всі поставлені перед Президентом завдання, А.ЯЦЕНЮК зазначив, що в Україні є достатньо людей, які могли б це зробити.

«Головне завдання витягнути їх і зробити реальними політичними гравцями», - сказав А.ЯЦЕНЮК.