Ляшко згадав, як уперше зустрів Лозового в кафе

19:22, 11 липня 2017
Політика
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"Ти підійшов до мене, коли я сидів у Пасажі, пив каву. Ти до мене підійшов. Це було скільки: 6-7 років тому? Молодий студент, 21 або 22 роки, університету Драгоманова, і сказав:" Я хочу бути у вашій команді, тому що я вам вірю", - сказав Ляшко.

Ляшко зазначив, що пишається роботою Лозового / Фото facebook.com/O.Liashko

Голова фракції Радикальної партії Олег Ляшко згадав, як уперше зустрів Андрія Лозового, який нині є його заступником.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ляшко сказав під час розгляду парламентом подання Генеральної прокуратури про зняття недоторканності з Лозового.

Ляшко зазначив, що пишається роботою Лозового.

"Ти підійшов до мене, коли я сидів у Пасажі, пив каву. Ти до мене підійшов. Це було скільки: 6-7 років тому? Молодий студент, 21 чи 22 роки, університету Драгоманова і сказав: "Я хочу бути у вашій команді, тому що я вам вірю", - повідомив Ляшко.

Він додав, що Лозовий використав свій шанс, як і деякі інші депутати з фракції Радикальної партії.

Як повідомляв УНІАН, ГПУ підозрює депутата Лозового в ухиленні від сплати податків на суму понад 1,7 млн грн.

За словами Луценка, за результатами перевірок, проведених Спеціальною антикорупційною прокуратурою і Державною фіскальною службою, Лозовий у своїй електронній декларації не вказав майно вартістю понад 8,5 млн грн. За оцінками ДФС, у результаті до бюджету Лозовий не сплатив 1 млн 717 тис. 221 грн і військовий збір у сумі 129 тис. 329 грн.

5 липня Регламентний комітет ВР назвав подання ГПУ на Лозового недостатньо обґрунтованим.

11 липня Верховна Рада не дала згоди на притягнення до кримінальної відповідальності заступника голови фракції Радикальної партії Андрія Лозового.

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Теги: #Радикальна партія#ляшко і лозовий