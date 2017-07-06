Регламентний комітет визнав необґрунтованими подання на Полякова

Комітет Верховної Ради з питань Регламенту та організації роботи парламенту назвав недостатньо обґрунтованими подання Генеральної прокуратури щодо притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Максима Полякова і вирішив спрямувати їх голові Верховної Ради Андрію Парубію.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення підтримали члени комітету сьогодні на засіданні, загалом відбулось три голосування.

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Голосуючи за подання щодо надання згоди на притягнення Полякова до кримінальної відповідальності, члени комітету вирішили направити цей документ голові ВР з висновком комітету та з поясненнями самого депутата.

Голосуючи за подання про надання згоди на затримання Полякова, комітет вирішив, що «таке подання є недостатньо обґрунтованим і вмотивованим», а також не містить достатньо підстав, які б підтверджували необхідність затримання Полякова. Це подання також направлено Парубію.

Щодо подання про надання згоди на арешт Полякова, то комітет вирішив, що «таке подання є недостатньо обґрунтованим та вмотивованим» і не містить підстав, які б доводили необхідність обрання Полякову запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Комітет ухвалив висновок щодо подання і направив його разом з поясненнями Полякова голові ВР.

За ці висновки щодо всіх трьох подань члени комітету проголосували одностайно.

Також комітет ухвалив звернення до генпрокурора щодо «вчинення працівниками НАБУ діянь, що містять ознаки злочину, передбаченого статтею 370 «Провокація підкупу» Кримінального кодексу України і внесення відповідних відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань та початку розслідування». Звернення члени комітету також підтримали одностайно.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 6 липня, Регламентний комітет ВР розглядав подання генерального прокурора Юрія Луценка «Про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Полякова Максима Анатолійовича», «Про надання згоди на затримання народного депутата України Полякова Максима Анатолійовича», «Про надання згоди на обрання стосовно народного депутата України Полякова Максима Анатолійовича запобіжного заходу у виді тримання під вартою (арешту)».

21 червня Луценко вніс до парламенту подання про притягнення до кримінальної відповідальності депутатів Борислава Розенблата і Полякова.

В діях Розенблата вбачаються ознаки зловживання впливом та хабарництва на загальну суму 280 тис. доларів, в діях Полякова – ознаки зловживання впливом та хабарництва.

Ці депутати підозрюються в отриманні неправомірної вигоди за внесення до парламенту законопроектів і вчинення інших дій, пов’язаних з видобутком бурштину. Розенблат і Поляков відкидають всі звинувачення.