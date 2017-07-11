У МЗС РФ назвали плани щодо посилення правил в'їзду для росіян в Україну спробою відгородитися "новою Берлінською стіною"

У Міністерстві закордонних справ РФ назвали плани щодо посилення правил в'їзду для росіян в Україну спробою відгородитися "новою Берлінською стіною".

Про це УНІАН повідомили в Департаменті та друку російського зовнішньополітичного відомства.

"У всі часи культура і зв'язку між людьми залишалися мостами для налагодження відносин як на рівні держав, так і громадянського суспільства. Спроби України відгородитися «новою Берлінською стіною» дуже прикрі", - йдеться в коментарі.

Нагадується, що 10 липня 2017 року Рада національної безпеки і оборони України запропонувала ввести новий порядок перетину кордону України для іноземних громадян - за біометричними паспортами.

«При цьому для громадян Росії нібито передбачається особливий режим в'їзду і перебування в країні. Зокрема, йдеться про таку собі електронну систему попередньої реєстрації та надання в МЗС України додаткових відомостей про громадянина Росії, мету його поїздки і заплановані переміщеннях територією України», - відзначається в коментарі.

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"Всі ці, мовляв, нововведення ще належить допрацювати і затвердити. Ми будемо уважно стежити, наскільки вони будуть відповідати положенням чинної двосторонньої угоди про порядок безвізових поїздок громадян Росії і України від 16 січня 1997 року", - заявили у МЗС РФ.

Таким чином, на думку російських дипломатів, "Київ продовжує наполегливо гнути порочну лінію на розрив контактів для мільйонів громадян двох країн".

"Така політика не видається дивною. Для нинішнього київського режиму наявність в українців численних родичів, друзів і знайомих у Росії є, мабуть, реальною загрозою. На боротьбу з нею витрачаються чималі кошти - починаючи від зведення «великої стіни Яценюка» до заборони російських соцмереж", - йдеться в коментарі.

"Судячи з усього, в Україні готові збудувати нову залізну завісу, аби не допустити нормального людського і родинного спілкування жителів Росії і України", - вважають в МЗС РФ.

Як повідомляв УНІАН, 10 липня секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов заявив, що біометричний контроль для іноземців на кордоні має запрацювати не пізніше 1 січня 2018 року. Він відзначив, що для росіян буде введена електронна система попередньої реєстрації. За словами Турчинова, Київ вводить біометричний контроль для іноземців, щоб диверсанти не перетинали кордон за підробленими документами.

У МЗС РФ назвали "сумними" нові правила перетину кордону з Україною.