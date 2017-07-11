У МЗС РФ назвали "сумними" нові правила перетину кордону з Україною
"Ми уважно вивчаємо нововведення української влади і ступінь їх відповідності з наявними між двома країнами міждержавними домовленостями. Вже після цього будемо дивитися на те, як ми повинні на це реагувати", - заявили в МЗС.
У російському МЗС вважають, що введення Києвом попередньої реєстрації для росіян є "кроком у неправильному напрямку" і називають його "сумним".
Про це заявив статс-секретар, заступник міністра закордонних справ Росії Григорій Карасін, передає "ТАСС".
"Ми уважно вивчаємо нововведення української влади і ступінь їх відповідності з наявними між двома країнами міждержавними домовленостями. Вже після цього будемо дивитися на те, як ми повинні на це реагувати", - заявив він.
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За словами чиновника, зараз складається враження, що "ці кроки можуть повести у неправильному напрямку і вдарити по людському виміру відносин" між країнами.
"Це було б сумно", - сказав Карасін.
Як заявив 10 липня секретар РНБО Олександр Турчинов, від росіян будуть вимагати попередню реєстрацію під час поїздок в Україну.
У РФ пригрозили заходами у відповідь на нові правила в'їзду росіян в Україну.