У МЗС РФ назвали "сумними" нові правила перетину кордону з Україною

15:56, 11 липня 2017
Політика
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"Ми уважно вивчаємо нововведення української влади і ступінь їх відповідності з наявними між двома країнами міждержавними домовленостями. Вже після цього будемо дивитися на те, як ми повинні на це реагувати", - заявили в МЗС.

Від росіян будуть вимагати попередню реєстрацію під час поїздок в Україну / YConsult.ru

У російському МЗС вважають, що введення Києвом попередньої реєстрації для росіян є "кроком у неправильному напрямку" і називають його "сумним".

Про це заявив статс-секретар, заступник міністра закордонних справ Росії Григорій Карасін, передає "ТАСС".

"Ми уважно вивчаємо нововведення української влади і ступінь їх відповідності з наявними між двома країнами міждержавними домовленостями. Вже після цього будемо дивитися на те, як ми повинні на це реагувати", - заявив він.

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За словами чиновника, зараз складається враження, що "ці кроки можуть повести у неправильному напрямку і вдарити по людському виміру відносин" між країнами.

"Це було б сумно", - сказав Карасін.

Як заявив 10 липня секретар РНБО Олександр Турчинов, від росіян будуть вимагати попередню реєстрацію під час поїздок в Україну.

У РФ пригрозили заходами у відповідь на нові правила в'їзду росіян в Україну.

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Теги: #перетин кордону#в'їзд росіян до України