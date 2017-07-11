У МЗС РФ назвали "сумними" нові правила перетину кордону з Україною

У російському МЗС вважають, що введення Києвом попередньої реєстрації для росіян є "кроком у неправильному напрямку" і називають його "сумним".

Про це заявив статс-секретар, заступник міністра закордонних справ Росії Григорій Карасін, передає "ТАСС".

"Ми уважно вивчаємо нововведення української влади і ступінь їх відповідності з наявними між двома країнами міждержавними домовленостями. Вже після цього будемо дивитися на те, як ми повинні на це реагувати", - заявив він.

Читайте такожУкраїна запроваджує біометричний контроль для іноземців, які в'їжджають в країну - Порошенко

За словами чиновника, зараз складається враження, що "ці кроки можуть повести у неправильному напрямку і вдарити по людському виміру відносин" між країнами.

"Це було б сумно", - сказав Карасін.

Як заявив 10 липня секретар РНБО Олександр Турчинов, від росіян будуть вимагати попередню реєстрацію під час поїздок в Україну.

У РФ пригрозили заходами у відповідь на нові правила в'їзду росіян в Україну.