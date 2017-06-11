"Сьогодні ми зламали бар’єри": Могеріні записала відеозвернення з нагоди запуску безвізу з Україною

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могеріні заявляє, що ЄС дотримався обіцянки і запровадив безвізовий режим з Україною після реалізації українською владою необхідних реформ.

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Про це йдеться у заяві Могеріні, розповсюдженій Представництвом Євросоюзу в Україні.

"Сьогодні ми усуваємо бар’єр між громадянами України та громадянами ЄС. Поміж нашими країнами відтепер не буде віз для короткострокових поїздок. Ми досягли цієї мети – і ми зробили це разом", - наголосила Могеріні.

"Україна здійснила реформи, що їх вимагали її громадяни. І ми в Європейському Союзі дотрималися своєї обіцянки", - додала вона.

За словами високого представника, для ЄС це ситуація, коли виграють обидві сторони.

Безвізовий режим створить нові можливості для українців та європейців, посилить економіки, безпеку та дружбу України та країн ЄС.

"Саме на це й спрямоване наше партнерство. На здійснення речей, які приносять позитивні зміни в щоденне життя громадян", - підсумувала вона.

Як повідомляв УНІАН, відсьогодні, 11 червня, набуло чинності рішення Ради Європейського Союзу про запровадження безвізового режиму для короткострокових поїздок громадян України до 30 країн Євросоюзу та Шенгенської зони.