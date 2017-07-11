"Не будемо чекати вересня": в САП не виключають нові подання на депутатів у липні-серпні

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький не виключає, що наприкінці липня - у серпні будуть нові подання на депутатів.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в коментарі журналістам, відповідаючи на питання щодо інформації про підготовку подання на депутата від «Народного фронту» Дениса Дзендзерського.

Холодницький зазначив, що прийшов час, коли слідство зібрало достатню кількість доказів і процесуальний керівник вирішив, що ці докази достатні для оголошення підозри. «І було внесено таке подання», - додав він.

Керівник САП не виключив, що «в кінці липня – у серпні, якщо збереться по інших провадженнях достатня доказова база, - будуть ще такі подання».

«Але ми не будемо чекати вересня тільки через те, що депутати на канікулах», - сказав Холодницький.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 11 липня, Холодницький на своїй сторінці у Facebook повідомив: «Вніс генеральному прокуророві для погодження подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Дзендзерського Д.В. за ознаками злочину, передбаченого ст. 366-1 КК України».

За словами Холодницького, стаття по Дзендзерському - це злочин, не пов’язаний із позбавленням волі, тому не буде необхідності звертатися з клопотанням про арешт чи затримання.

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Дзендзерський не показав у своїй декларації фінансові зобов’язання на 2-3 млрд грн.