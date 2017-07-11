Дзендзерський не вказав у декларації фінансові зобов’язання на 2-3 мільярди гривень - Луценко

Народний депутат від «Народного фронту» Денис Дзендзерський не показав у своїй декларації фінансові зобов’язання на 2-3 млрд грн. Про це у коментарі журналістам сказав генеральний прокурор Юрій Луценко.

Читайте такожРада позбавила Полякова недоторканості, але не погодилася на його затримання і арештГоворячи про те, про що йдеться у поданні на Дзендзерського, Луценко зазначив, що йдеться про недостовірні дані у його декларації.

За словами генпрокурора, депутат «не показав свої фінансові зобов’язання на суму близько 2 чи 3 млрд грн».

Зазначимо, сьогодні, 11 липня, керівник Спеціальної антикорупційної прокуратури Назар Холодницький на своїй сторінці у Facebook повідомив: «Вніс генеральному прокуророві для погодження подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Дзендзерського Д.В. за ознаками злочину, передбаченого ст. 366-1 КК України».

Відповідаючи на зауваження, що депутат може втекти з країни, Холодницький зазначив, що стаття по Дзендзерському - це злочин, не пов’язаний із позбавленням волі.

«Тому там не буде необхідності звертатися з клопотанням про арешт чи затримання», - сказав він.