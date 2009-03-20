Уряду розказали, що бачать люди, коли він ховає голову у пісок

Уряд та проурядова коаліція проводять „політику страусів”, приховує правду та тікає від відповідальності. Такі звинувачення сьогодні у ВР озвучила нардеп від Партії регіонів Інна Богословська під час презентації звіту Тимчасової слідчої комісії ВР з питань розслідування стану функціонування газотранспортної системи України та забезпечення газом споживачів у 2008-2009 роках. “...ви „ховаєте голову в пісок”, але на свободі залишається те місце, яке ви показуєте своєму власному народові”, - така фраза пролунала з трибуни ВР.

Також Богословська розказала про різницю у підходах до справи “проурядової” та “опозиційної” частин очолюваної нею комісії. “...ми надаємо обґрунтовані докази того, що газотранспортна система, починаючи з 2008 року, функціонує в ручному режимі, за корупційними схемами; що газові контракти, підписані з Росією є збитковими і поганими для України; що українська влада під час цих газових домовленостей фактично спровокувала і шантажувала російську сторону; що ціни на газ в газових контрактах є вбивчими для економіки України; що злодійська політика уряду зараз призвела до збільшення цін на газ абсолютно для всіх споживачів в Україні і що сьогодні ціни на газ спровокували збільшення цін на всі продукти харчування, на виплати в комунальній сфері. Це все зараз правляча коаліція відкидає, їй, як і раніше, здається, що люди живуть дуже гарно, з кожним днем гарніше, що ціни падають.

На її думку, така політика влади заслуговує на то, щоб Генпрокуратура порушила “десятки кримінальних справ”, бо влада навіть не має сміливості чесно подивитися в очі проблемам.