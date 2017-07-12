Держгеонадра відмовляли Розенблату у внесенні правок до закону про бурштин – Бояркін

Колишній очільник Держслужби геології та надр України Микола Бояркін скерував заяву до НАБУ з вимогою з’ясувати ситуацію з бурштиновим скандалом Розенблата. Також екс-чиновник заявив про свою готовність прозвітувати НАБУ за всі рішення, прийняті ним на посаді керівника відомства.

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Про це він заявив на своїй сторінці у Facebook.

«Як і обіцяв, звернувся до НАБУ з вимогою з’ясувати ситуацію з корупційним бурштиновим скандалом. Перебуваючи на посаді т.в.о. Держгеонадр, я жодного разу не прийняв пропозиції Розенблата про внесення змін до закону щодо бурштину, бо вони не відповідали вимогам законодавства та експертності. Тому, як я й очікував, мої опоненти почали цілеспрямовану дискредитацію моєї ділової репутації у ЗМІ. Вкотре наголошую: я готовий прозвітувати у НАБУ про кожен свій крок і кожне своє рішення на посаді керівника Держгеонадр», – пише Бояркін.

Як раніше зазначалось у ЗМІ, напередодні детективи НАБУ затримали охоронця нардепа Борислава Розенблата під час отримання хабара у 200 тисяч доларів за сприяння в отриманні ліцензії на видобуток бурштину.