Луценко заявляє, що в поданнях на Добкіна немає політики

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявляє, що в поданнях на народного депутата Михайла Добкіна (фракція “Опозиційний блок”) немає політики.

Про це він сказав на засіданні Комітету Верховної Ради з питань регламенту та організації роботи ВР у відповідь на заяви народного депутата Нестора Шуфрича (фракція “Опозиційний блок”), що йдеться про політичне переслідування Добкіна.

Читайте такожЛуценко: ГПУ має достатньо доказів для підтримання подання на ДобкінаЗа словами Шуфрича, регламент Харківської міської ради не є законом, тому його порушення не можна вважати порушенням закону.

Як сказав Шуфрич, в іншому випадку, “виходячи з цієї логіки, ми негайно повинні створити тюремно-житловий кооператив для всіх спікерів Верховної Ради, особливо для тих, які працюють в умовах, коли регламент став законом України”, і порушують регламент.

Він вважає, що Луценко має відкликати подання на Добкіна з парламенту, а подання щодо дачі згоди на арешт Добкіна - “це просто розправа”.

На думку Шуфрича, відбувається переслідування Добкіна - “лідера опозиції, авторитетної людини, кандидата в президенти, який боровся з нинішнім гарантом Конституції”.

У відповідь Луценко закликав відкинути будь-які звинувачення у нібито політичному переслідуванні Добкіна. “Це не політика, це загальна система очищення України від тих, хто вчиняв ті чи інші злочини, в даному випадку посадові злочини", - наголосив генпрокурор.

Він також закликав “припинити заявляти про політичні репресії, бо воно якось дивно виходить: чіпаєш депутатів коаліції - політичні репресії, чіпаєш опозицію - політичні репресії”.

За словами Луценка, при цьому одразу кожен з тих, на кого є подання, “зразу стає лідером опозиції”.

Як повідомляв УНІАН, подання на Добкіна було внесено до парламенту 29 червня.

Прокуратура вбачає в діях Добкіна ознаки умисної змови групи осіб для зловживання службовим становищем і сприяння шахрайству з метою заволодіння 78 га в Харкові нормативною вартістю понад 220 млн грн.

Луценко заявив, що в Генпрокуратури достатньо доказів щодо Добкіна, щоб парламент підтримав подання на притягнення його до кримінальної відповідальності.