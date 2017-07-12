Луценко: справа Добкіна дуже схожа на справу Довгого

Генеральний прокурор України Юрій Луценко зазначає, що справа народного депутата від «Опозиційного блоку» Михайла Добкіна дуже схожа на справу депутата від групи «Воля народу» Олеся Довгого.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам.

«Всі матеріали готові. Ця справа дуже схожа із справою Довгого. Тільки є одна особливість, бо секретар однієї з рад звинувачується за зловживання через порушення регламенту, але він, тим не менш, не має права не підписати рішення, а от голова міської ради має право не підписувати рішення, якщо впевнений в його незаконності», - сказав Луценко.

Проте, зауважив він, у минулому голова Харківської міської ради Добкін та секретар міськради Геннадій Кернес «удвох, в змові з іншими особами, провели таке рішення, а потім підписали відповідні документи, через що так звані кооперативники отримали десятки гектарів землі міста Харків».

«Не тільки в користування, а і у власність, безкоштовно», - сказав генеральний прокурор.

Як повідомляв УНІАН, керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявив, що 19 червня направив генпрокурору Юрію Луценку подання на зняття депутатської недоторканності з Довгого в рамках розслідування кримінального провадження щодо незаконного виділення ділянок в Києві у 2007-2009 роках.

21 червня Луценко вніс до Верховної Ради подання про надання згоди на притягнення Довгого до кримінальної відповідальності, в діях якого вбачаються ознаки зловживання службовим становищем, вчиненим у співучасті, з метою незаконного відчуження 10 земельних ділянок у заказнику "Острів Жуків" загальною площею 44,25 га.

Довгий відкидає всі звинувачення.

Сьогодні, 11 липня, Верховна Рада позбавила Довгого депутатської недоторканності.

Подання на Добкіна, внесене до парламента 29 червня, Комітет Верховної Ради з питань регламенту та організації роботи парламенту розгляне 12 липня.

В діях Добкіна вбачаються ознаки умисної змови групи осіб для зловживання службовим становищем та сприяння шахрайству з метою заволодіння 78 га земельних ділянок у Харкові нормативною вартістю понад 220 млн грн.