Саміт Україна-ЄС: у столиці проходить прес-конференція Порошенка, Туска та Юнкера (наживо)

Сьогодні у Києві проходить зустріч президента України Петра Порошенка, президента Європейської Ради Д.Туска та президента Європейської Комісії Ж.-К.Юнкера з представниками ЗМІ.

Крім того, у складі делегації також високий представник ЄС з питань спільної зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могеріні, віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс, єврокомісари Сесілія Мальмстрьом і Йоганнес Ган.