Саміт Україна-ЄС: у столиці проходить прес-конференція Порошенка, Туска та Юнкера (наживо)
13:02, 13 липня 2017Політика
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У складі євроделегації є також й інші високопоставлені політики.
Юнкер, Порошенко і Туск / фото twitter.com/STsegolko
Сьогодні у Києві проходить зустріч президента України Петра Порошенка, президента Європейської Ради Д.Туска та президента Європейської Комісії Ж.-К.Юнкера з представниками ЗМІ.
Крім того, у складі делегації також високий представник ЄС з питань спільної зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могеріні, віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс, єврокомісари Сесілія Мальмстрьом і Йоганнес Ган.
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Новина в сюжеті: Саміт Україна-ЄС у Києві