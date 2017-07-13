Президент Молдови поскаржився, що його країні заважає конфлікт України і Росії

Президент Молдови Ігор Додон заявляє, що конфлікт України і Росії заважає його країні розвивати з ними торгівлю. Про це він розповів в інтерв'ю виданню Sputnik, передає 112.ua.

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"Я б дуже сподівався і дуже хотів би, щоб Україна з Росією повернулися на той рівень довіри, який був до 2013-2014 років. Цей конфлікт та плутанина, які відбуваються в Україні, звичайно, заважають нам усім. Заважають нашим двостороннім відносинам з Україною, заважають нашій торгівлі з Росією, тому що треба якось здійснювати транзит через Україну",- зазначив Додон.

За його словами, позиція Молдови наступна: "Ми закликаємо всі сторони сісти за стіл переговорів і домовитися".