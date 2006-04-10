Міністр Буца оприлюднив декларацію про доходи

Сукупний дохід міністра Кабінету Міністрів України Богдана БУЦИ в 2005 році склав 114,3 тис. грн.

Декларація про доходи міністра обнародувана на Урядовому порталі.

Дохід членів сім`ї Б.БУЦИ в 2005 році склав 32,6 тис. грн.

Міністр і члени його сім`ї є власниками майна в Києві та Львові. Зокрема, міністр володіє земельними ділянками площею 0,16 га, 0,0718 га, квартирами площею 67,3 кв. м, 210,2 кв. м, 49 кв. м., гаражами площею 18,5 кв. м і 23,1 кв. м, автомобілем "Тоуоtа КАУ4", а також цінними паперами номінальною вартістю 740,1 тис. грн., розмір внесків до статутних фондів підприємств становить 112 тис. грн.

Витрати Б.БУЦИ на утримання майна в 2005 році склали 5,1 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, народний депутат Б.БУЦА був призначений міністром Кабінету Міністрів 27 вересня 2005 року.