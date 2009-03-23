Вигнанець із СПУ: партії загрожує смерть!

У суботу в Києві відбулося засідання політради Соціалістичної партії (СПУ), за підсумками якої з неї були виключені колишні міністри освіти і аграрної політики Станіслав Ніколаєнко і Олександр Баранівський. Причиною такого рішення в партії називають зроблену ними спробу усунути від керівництва лідера СПУ Олександра Мороза, а також низку інших відомих партійців. Як повідомляє Коммерсантъ-Україна , пан Ніколаєнко заявив, що дійсно пропонував кардинально змінити склад керівництва і виключення з партії його не зупинить. Сам Ніколаєнко так прокоментував виданню своє вигнання.

"Коли рік тому ми питали людей, чому вони не голосували за Соцпартію, нам називали три причини: непослідовність нашого курсу, відхід від партійних принципів і головне – що партію зганьбили ті люди, які були рекомендовані на посади (в уряді), зокрема Микола Рудьковський (колишній глава Мінтрансу). Так от, найбільше мені неприємне те, що активніше за всіх за позбавлення партійного квитка мене і Олександра (Баранівського) виступав Рудьковський – головний балетмейстер Соцпартії. Що цікаво: раніше він виступав навіть жорсткіше за мене, критикуючи Мороза – він звинуватив його в тому, що той ліберал! Але партія, замість того щоб виключити Рудьковського, через якого втратила близько 30% голосів, виключила мене! Я пропонував виключити Рудьковського з партії, але Мендусь (Ярослав Мендусь, секретар політради СПУ) і Рудьковський зробили все, щоб замовчати мою пропозицію. Вони оволоділи свідомістю Мороза.

Пан Ніколаєнко також відзначив, що не має наміру йти з великої політики:

"Третину членів партії вважають соціалістичну ідеологію своєю. І я упевнений, що ці люди не розчарувалися в мені і ми робитимемо все для того, щоб вони змогли реалізувати своє бачення через рік, на виборах. Тому я не збираюся йти з великої політики. У СПУ є два виходи. Перший – партія пливе за течією, її кандидат або кандидатка на президентських виборах набирає свої 0,7% голосів, і партія років на п`ять йде в нікуди. Другий – оновлення партії. Я не оскаржуватиму рішення політради. Але у нас на найближчий час запланована всеукраїнська партійна конференція, де ми обговорюватимемо у тому числі і це питання. Запам`ятайте, зараз партії розкол не загрожує, їй загрожує смерть!", - заявив Ніколаєнко.