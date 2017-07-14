Посадовців ЗСУ та Львівського бронетанкового заводу затримано за розтрату 28,5 мільйонів

Ряд посадових осіб Збройних сил України та ДП «Львівський бронетанковий завод» затримано за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України «Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем». Про це повідомила прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

«В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ЦБТУ ЗСУ у змові зі службовими особами ДП «Львівський бронетанковий завод», засновником ТОВ та за участі фірм з ознаками фіктивності розробили та реалізували корупційну схему із закупівлі запасних частин та комплектуючих до бронетанкового озброєння і техніки, чим вчинили розтрату бюджетних коштів у 2015 році на суму 28,5 млн грн», - йдеться у повідомленні.

За даними САП, суть схеми полягала у тому, що замість нових двигунів для танків Т-72 насправді було закуплено двигуни, які раніше були у використанні. До того ж ці вживані, а інколи й неробочі двигуни, у 2008-2009 роках вже були реалізовані підприємствам на внутрішньому ринку як надлишкове майно Міноборони. Крім того, випуск цієї моделі двигунів було припинено ще з 1990-х років, про що ініціаторам схеми було добре відомо.

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Всіх осіб затримано в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі дії тривають.

Розслідування за наведеними фактами розпочато антикорупційними органами наприкінці листопада 2016 року.

Як повідомляв УНІАН, у Львові сьогодні вранці директора та заступника директора Львівського бронетанкового заводу затримали працівники Національного антикорупційного бюро України у супроводі поліції.

Очікується, що сьогодні, 14 липня, президент України Петро Порошенко в межах робочої поїздки до Львова відвідає ДП «Львівський бронетанковий завод».