НАБУ затримало директора Львівського бронетанкового заводу та його заступника (відео)

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) затримало директора Львівського бронетанкового заводу Романа Тимківа та його заступника Олега Ткаченка. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Місцевий телеканал зафіксував на відео, як детективи супроводжують чоловіка, який весь час говорить по телефону і закриває обличчя, ховається від камери. У цій людині і впізнали Романа Тимківа, директора бронетанкового заводу. Він разом зі слідчим зайшов у приміщення територіального управління НАБУ.

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За даними НАБУ, керівництво ЛБЗ причетне до закупівлі вживаних моторів до танків Т-72 замість нових.

«Можу лише сказати, що працівники НАБУ справді прибули на підприємство. Я не знаю, де перебуває директор нашого підприємства Романа Тимківа та його заступник Олег Ткаченко. Ні причин затримання, ні інших деталей наразі не знаю», – сказала ZAXID.NET речниця Львівського бронетанкового заводу Ірина Микольців.

Затриманих доставили до Львівського територіального управління Антикорупційного бюро України. Детективи НАБУ працювали у супроводі поліції. За попередньою інформацією, причина затримання – корупція та розкрадання державного майна.

НАБУ офіційно підтвердило факт затримання керівництва Львівського бронетанкового заводу. Окрім Тимківа і Ткаченка, детективи НАБУ затримали ще трьох осіб – генерал-майора і полковника з ЦБТУ ЗСУ Озброєння ЗСУ, а також засновника приватної фірми, задіяної у корупційній схемі.

«Суть схеми полягала у тому, що замість нових двигунів для танків Т-72 насправді було закуплено двигуни, які раніше використовувалися. До того ж ці старі, а інколи й неробочі, двигуни раніше вже були продані - у 2008-2009 роках їх реалізовували підприємствам на внутрішньому ринку, як надлишкове майно Міноборони. Крім того, випуск цієї моделі двигунів припинився ще з 1990-х років, про що ініціаторам схеми було добре відомо», – сказано у повідомленні НАБУ.

У президента Петра Порошенка заплановано відвідування бронетанкового, яке поки не скасували.

Як відомо, сьогодні також Головна військова прокуратура спільно з Департаментом захисту Нацполіції і спецпідрозділ "Корд" проводить "другу хвилю" реалізації у справі злочинної організації Януковича-Клименка. Зараз проводиться 183 обшуки в приміщеннях, які належать екс-міністру Клименку. У тому числі в офісному центрі "Гулівер" в місті Києві.