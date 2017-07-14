Троє депутатів жодного разу не голосували упродовж сесії Ради - КВУ (список)

Комітет виборців України склав рейтинг «ТОП-10 народних депутатів, які саботують голосування у Верховній Раді». Як повідомила прес-служба КВУ, про це йдеться в звіті «Підсумки 6-ої сесії Верховної Ради: головні провали та здобутки».

До рейтингу потрапили депутати, які взяли участь в найменшій кількості голосувань упродовж шостої сесії за даними до 12 липня.

Серед них члени «Опозиційного блоку» Євген Бакулін (0 голосувань із 2081), Вадим Рабінович (9 голосувань), Сергій Льовочкін (12); член «Народного фронту» Денис Дзензерський (7), позафракційні Костянтин Жеваго (10), Дмитро Ярош (15), Євгеній Мураєв (18), Едуард Матвійчук (33); член «Блоку Петра Порошенка» Віталій Чепинога (13) та представник групи «Воля народу» Вячеслав Богуслаєв (10).

«Таким чином, троє народних депутатів жодного разу не проголосували упродовж сесії. Це Бакулін та Сергій Клюєв і Олександр Онищенко, якого розшукує українська влада», - зазначають у КВУ.

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«У цьому списку є низка резонансних прізвищ. Мова йде про політиків, які надактивні в медійні площині, але фактично не працюють в парламенті. Зокрема, це стосується Рабіновича та Мураєва, які з ефірів телеканалів виступають за покращення життя українців, але саботують майже всі голосування Ради», - зазначив голова КВУ Олексій Кошель.

У КВУ також зазначили, що окремі депутати відповідально ставилися до майже всіх голосувань парламенту.

Серед політиків, які взяли участь в найбільшій кількості голосувань: члени БПП Володимир Арешонков (1962 голосування), Сергій Мельник (1963), Микола Фролов (2018), Григорій Шверк (2037), Іван Спориш (2071), Віктор Пинзеник (2075); представник «Самопомочі» Роман Семенуха (1983); члени «Народного фронту» Микола Величкович (2032), Ігор Васюник (2038) та Михайло Бондар (2072).

Всього упродовж шостої сесії ВРУ станом на 12 липня відбулося 2081 голосування.