У Донецькій області заарештований маніяк-убивця

У Донецькій області заарештовано раніше судимого чоловіка, якого підозрюють у скоєнні трьох згвалтувань і п`яти вбивств.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв`язків обласного УВС, днями в м. Красногорівка було знайдене тіло 50-річної жінки. Експертизою встановлено, що смерть жінки наступила через черепно-мозкову травму.

В результаті оперативно-розшукових дій незабаром був затриманий раніше тричі судимий 44-річний чоловік, який признався в скоєному. За його словами, він напав на жінку з метою згвалтування, проте, одержавши відсіч, ударив жертву головою об дерево.

Як з`ясувалося, підозрюваний розшукується органами внутрішніх справ за здійснення ряду тяжких злочинів на сексуальному грунті. Вже зібрані докази по шести епізодах: двом вбивствам, двом згвалтуванням із вбивствами, одному згвалтуванню, а також завданню тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть. Злочини були скоєні в період з 1996 по 2005 рік на території Куйбишевського, Київського районів м. Донецька і Маріїнського району області.