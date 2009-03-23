Голова Верховного Суду зізнався, що він був лише «листоношею»

Голова Верховного Суду України Василь ОНОПЕНКО вважає, що зміна процедури призначення на посаду судді вперше не вплине на якість правосуддя.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова ВСУ заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам в Києві.

За його словами, відповідне рішення Президента його «особливо не стурбувало».

«Це не вплине на якість і на погіршення правосуддя. Проблема в іншому, на кінець стало ясно, що голова Верховного Суду жодного відношення до формування суддів вперше не має, а за це мають нести відповідальність кваліфікаційні комісії та Вища рада юстиції», - сказав В.ОНОПЕНКО.

При цьому він зауважив, що в ланці походження призначення суддів він, на його переконання, виконував технічну роль.

«Я виконував технічну роль, роль листоноші, жодним чином не впливаючи на цей процес», - зазначив голова ВСУ.

Як повідомляв УНІАН, згідно з Указом № 158/2009 “Про внесення змін до Указу Президента України від 30 червня 2004 року № 697” матеріали щодо призначення на посаду професійного судді вперше відтепер розглядатиме Вища рада юстиції замість голови Верховного Суду України чи голови вищого спеціалізованого суду.