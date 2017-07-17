Україна направила Білорусі протест через анонс російського фільму про анексію Криму

12:58, 17 липня 2017
Політика
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Посольство України в Мінську передало ноту до міністерства закордонних справ Білорусі у зв'язку з показом трейлера російського фільму "Крим" в мінських кінотеатрах.

Прем'єра фільму намічена на кінець вересня / УНІАН

Посольство України в Мінську передало ноту до міністерства закордонних справ Білорусі у зв'язку з показом трейлера російського фільму "Крим" в мінських кінотеатрах. Про це повідомили в українському посольстві інформаційно-довідковому порталу Білорусі "Інтерфакс-Захід".

Посольство України в Мінську зрадило ноту до міністерства закордонних справ Білорусі у зв'язку з показом трейлера російського фільму "Крим" в мінських кінотеатрах.

"Так, передали ноту в МЗС Білорусі", - повідомили в прес-службі української дипмісії.

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Там також поінформували, що нота була передана в минулу п'ятницю - 14 липня. У зв'язку з цим білоруський МЗС поки ще на ноту не дав відповіді.

Режисером кінофільму "Крим" є Олексій Піманов. Прем'єра фільму намічена на кінець вересня поточного року.

Як повідомляв УНІАН, на Одеському Міжнародному кінофестивалі покажуть фільми на єврейську тематику.

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Теги: #анексія Криму#російський фільм