Порошенко: початок діалогу про отримання ПДЧ від НАТО важливий для безпеки України і Грузії

Президент Петро Порошенко заявляє, що початок діалогу про отримання Плану дій щодо членства (ПДЧ) в НАТО важливий для забезпечення безпеки України і Грузії.

Читайте такожПосол розповів, коли Україна розпочне діалог із НАТО про приєднання до Плану дій щодо членстваПро це він сказав на спільній прес-конференції з президентом Грузії Гіоргі Маргвелашвілі у Тбілісі, трансляцію якої вів "5 канал".

"Наші амбіційні плани початку дискусії з відновлення Плану дій щодо членства в НАТО також стоять на порядку денному, і дуже важливі для забезпечення безпеки як Грузії, так і України", - заявив Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, у червні Порошенко на спільній з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом прес-конференції за результатами засідання Комісії Україна-НАТО заявив, що Україна та НАТО розпочали дискусії щодо запровадження Плану дій щодо членства в Альянсі для України.

«Ми вважаємо за необхідне, і сьогодні на це чітко наголошували, щоб ми почали дискусію про запровадження membership action plan (План дій щодо членства – УНІАН), і наші пропозиції щодо початку дискусії були із задоволенням прийняті», - підкреслив президент.

Своєю чергою в Альянсі заявили, що взяли до відома пропозиції Порошенка щодо початку діалогу про ПДЧ для України.