Україна і Грузія мають стати наступними після Чорногорії членами НАТО – Геращенко

Перший заступник спікера Верховної Ради Ірина Геращенко вважає, що Україна і Грузія повинні стати 30 і 31 членами НАТО, тобто наступними після вступу до Північноатлантичного альянсу Чорногорії.

Таку думку вона висловила на своїй сторінці у Facebook, коментуючи офіційний вступ Чорногорії до НАТО.

«Україна і Грузія мають стати 30 і 31 членом НАТО. Такою я бачу свою мету як політика і саме тому я вже 10 років займаюся політикою – завжди тільки в пронатівській і проєвропейській команді», – зазначила Геращенко.

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Вона вважає «катастрофічною помилкою Німеччини і Франції» ненадання Україні і Грузії статусу ПДЧ (плану дій щодо членства) в 2008 році.

На думку Геращенко, сьогодні багато українських політиків, на відміну від 2008 року, є жорстокими й переконаними євроатлантистами, що може стати аргументом для Берліна і Парижа на шляху України до НАТО.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 5 червня, Чорногорія офіційно стала 29-м членом НАТО. У середу, 7 червня, у Брюсселі відбудеться церемонію підняття прапора країни.