Україна потребує юридично зобов'язуючих безпекових гарантій, при яких жодна країна, в тому числі й Російська Федерація, не буде порушувати територіальну цілісність і суверенітет української держави. Про це заявив лідер партії «Народний фронт», прем’єр-міністр України 2014-2016 років Арсеній Яценюк під час урочистого засідання Кабінету міністрів, присвяченого 100-річчю уряду України, повідомляє прес-служба НФ.

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Яценюк наголосив, що нині для України чітко визначено її місце – «це місце в єдиній європейській сім'ї»: «Ми довго йшли до цього. Росія нам не давала можливості це зробити».

«Сьогодні питання членства України в Європейському Союзі стоїть на порядку денному для України, і переконаний, що настане час, коли для всіх країн-членів ЄС це так само стане нагальним питанням - прийняття України до Європейського Союзу», - наголосив він.

Лідер «Народного фронту» підкреслив, що питання безпеки держави є сьогодні надважливим – «військо, армія і захист нашої нації»: «Росія саме мілітарними, військовими заходами намагалась і намагається знищити українську державу».

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«Тому Україна потребує безпекових гарантій. Не тих гарантій, які були підписані Будапештським меморандумом, а юридично зобов'язуючих гарантій для української держави, при яких жодна країна, в тому числі і Російська Федерація, не буде порушувати територіальну цілісність і суверенітет української держави», - наголосив Яценюк.

«Найкраща гарантія української безпеки – це членство України в НАТО. Не всі країни-члени НАТО готові до прийняття такого рішення. Український народ до цього готовий. І саме тому Україні необхідно продовжувати реформу Збройних сил для того, щоби Збройні сили України повністю відповідали стандартам Альянсу», - підкреслив лідер «Народного фронту».

При цьому Яценюк зазначив, що нинішній захід «має дуже глибокі історичні корені»: «Незважаючи на ті випробування, які наша українська держава і український народ відчуває протягом останнього століття, нам вдалося зберегти нашу країну».

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«Ми пройшли світові війни, ми пройшли голодомори, совєтську окупацію. Ми пройшли винищення української політичної еліти - цілеспрямоване винищення радянською владою кращих синів і доньок України. Але ми встояли», - сказав він.

Зі столітньої історії треба зробити висновки, наголосив лідер «Народного фронту»: «Історія повторилася знову. Але на сьогодні вона повторилася зовсім по-іншому, ніж 100 років тому. 100 років тому Росія відправила свої війська для того, щоб знищити молоду українську демократію. Три роки тому Росія відправила свої війська до Криму, Донецька і Луганська, щоб знищити незалежну Україну».

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«Ми постали перед екзистенційним питанням виживання української держави. І ми не повторили помилок, які, на превеликий жаль, призвели колись до падіння незалежної України. Ми знайшли в собі сили, незважаючи на внутрішній політичний супротив, який є сьогодні в Україні так само, як і 100 років тому, поставити інтереси держави і нації вище, ніж особисті», - наголосив він.

При цьому Яценюк висловив сподівання, що за певний час «на цьому місці буде прем'єр-міністр незалежної України – члена Європейського Союзу та члена НАТО».

Як повідомляв УНІАН, 8 червня 2017 року Верховна Рада визначила вступ до НАТО метою зовнішньої політики України.