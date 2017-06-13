В ООН наполягають на відновленні роботи Меджлісу та доступу до освіти українською в Криму

В ООН наголошують, що РФ у зв’язку з проміжним рішенням Міжнародного суду у Гаазі має утриматись від будь-яких дій, які обмежують можливості кримськотатарської громади зберегти свої представницькі установи, в тому числі Меджліс, а також забезпечити доступ до освіти українською мовою в окупованому Криму.

Про це йдеться у Доповіді щодо ситуації з правами людини в Україні Управління Верховного комісара Організації Об’єднаних Націй з прав людини у період 16 лютого – 15 травня 2017 року, розміщеній на сайті організації.

Читайте такожРосія намагається вести власну "шалену геополітику" - МЗС

«19 квітня 2017 року, Міжнародний Суд ухвалив рішення про запровадження тимчасових заходів у справі за позовом України, зазначаючи, що Російська Федерація повинна утримуватися від будь-яких дій, які обмежують можливості кримськотатарської громади зберегти свої представницькі установи, в тому числі Меджліс, а також зобов’язав її забезпечити доступ до освіти українською мовою», - йдеться в доповіді.

Зазначається, що рішення також вказує, що Російська Федерація та Україна мають докладати зусиль для повного виконання «Комплексу заходів» з виконання Мінських домовленостей метою досягнення мирного врегулювання конфлікту на сході України.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародний суд ООН у Гаазі 19 квітня оголосив рішення, яким частково задовольнив запит України про застосування тимчасових заходів щодо Росії. Суд вказав, що Росія має утриматися від продовження обмеження щодо можливості кримських татар зберегти свої інституції, включаючи Меджліс.

Разом з тим суд вирішив, що Україна не надала достатньої кількості доказів, які стали б суттєвою базою для застосування тимчасових заходів, що стосуються порушення Росією Конвенції про заборону фінансування тероризму.

Україна в рамках позову до Росії просила Міжнародний суд ООН ввести тимчасові заходи, спрямовані на недопущення продовження порушень прав людини з боку РФ на період розгляду судом справи по суті, з метою захисту цивільного населення в тимчасово окупованому Криму та на Донбасі.