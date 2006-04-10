Перші офіційні результати від ЦВК

НУ - 39,97%, ПРУ – 21,15%, БЮТ -17,39% ...

Центральна виборча комісія оголосила офіційні результати виборів народних депутатів України у закордонному виборчому округу. Як передає кореспондент УНІАН, згідно з цими результатами, «Наша Україна» здобула 39,97% голосів виборців, Партія регіонів – 21,15%, БЮТ -17,39%, Громадянський блок ПОРА-ПРП – 4,37%, Соціалістична партія України - 2,16%, Блок Вітренко «Народна опозиція» – 2,05%, Український народний блок Костенка-Плюща – 1,55%, Народний блок Литвина – 1,46%, Українське об’єднання «Свобода» – 0,85%, Комуністична партія України – 0,80%. Всього проголосували 34 тис. 115 виборців, не підтримали жодного – 1,81%. Довідка УНІАН. У закордонному виборчому округу було створено 116 виборчих дільниць у 78 країнах.

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