В ЄС вітають відкриття Україною і Молдовою спільного пункту пропуску

В Європейському Союзу вітають відкриття Україною і Молдовою спільного пункту пропуску «Кучурган-Первомайськ» на придністровській ділянці українсько-молдавського кордону і заявляють, що і надалі будуть підтримувати зусилля, спрямовані на гармонізацію прикордонного контролю у відповідності зі стандартами ЄС.

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Так прокоментувала власному кореспонденту УНІАН у вівторок в Брюсселі речник ЄС Майа Косьянчич відкриття спільного пункту пропуску «Кучурган-Первомайськ» на придністровській ділянці українсько-молдавського кордону в Одеській області.

"Відкриття спільного прикордонно-митного і прикордонного переходу між Україною та Республікою Молдова «Кучурган-Первомайськ» 17 липня є свідченням добросусідських відносин і співробітництва між Кишиневом і Києвом, яке вітається Європейським Союзом. Цей крок має надалі упорядкувати і полегшити товарообіг між Україною та Республікою Молдова", - сказала вона.

На переконання Косьянчич, повноцінна робота переходу повинна "принести зиски всім жителям регіону, зокрема, бізнес-співтовариству, чи то в Україні, чи то на обох берегах Дністра". "Це також полегшить рух товарів в обох напрямках", - зазначила прес-секретар ЄС.

При цьому вона запевнила, що ЄС "продовжуватиме підтримувати зусилля, спрямовані на гармонізацію прикордонного контролю, митних та торговельних процедур у відповідність зі стандартами ЄС". "Європейський Союз також робить свій внесок у мирне врегулювання придністровського конфлікту за допомогою заходів зміцнення довіри і контролю на придністровській ділянці молдавсько-українського кордону", - додала Косьянчич.

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Речник ЄС також зауважила, що Місія ЄС з прикордонної допомоги Молдові та Україні (EUBAM) також зробила свій допоміжний внесок у розробку і реалізацію цього спільного пункту пропуску.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 17 липня, президент України Петро Порошенко та прем'єр-міністр Молдови Павло Філіп відкрили пункт пропуску "Кучурган-Первомайськ" на придністровській ділянці українсько-молдавського кордону в Одеській області.

Село Кучурган з однойменним пунктом пропуску через держкордон розташоване в Роздільнянському районі Одеської області. Цей населений пункт межує з Первомайськом у Придністровському регіоні Молдови.